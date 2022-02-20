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Україна

«Вважають клієнтів ідіотами»: дипломата здивувала причина відмови Lufthansa від рейсу в Україну

18:22 20 лютого 2022
Літак авіакомпанії

Цього тижня німецька Lufthansa оголосила про припинення польотів до Києва та Одеси, а після цього її пілоти відмовилися летіти й до Львова, куди посольства деяких країн тимчасово перевезли своїй персонал з Києва з міркувань безпеки.

Проте, як повідомив на Facebook спеціальний представник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макеєв, він отримав від перевізника інше пояснення змін у плані польотів до України — мовляв, приводом стала «актуальна ситуація з коронавірусом».

За подальшою інформацією в Lufthansa порадили телефонувати на гарячий номер кол-центру…в Росії.

«Операторка колцентру на питання про причини відміни рейсу відповіла, як мені здалося, або щиро, або чітко за інструкцією: „Нам ничего не говорят“. Так відповідальний бізнес не робить. Клієнти мають знати реальні причини. І тримати клієнтів за дурнів — це серйозна загроза іміджу», — констатував дипломат.

На його думку, більш правильним було б повідомити, що польоти в Україну призупинили через ризики для безпеки пасажирів внаслідок загрози збройного вторгнення Росії в Україну і з цієі ж причини схвалили рішення про призупинення рейсів до Москви та Санкт-Петербургу.

20 лютого стало відомо, що рейси в Київ з Осло скасувала і скандинавська авіакомпанія SAS. Найближчими днями компанія також не літатиме у повітряному просторі України, повідомило видання Norway Today.

Нагадаємо, Україна не приймала рішення про закриття авіапростору, проте західні страхові компанії почали вимагати, аби навіть українські авіакомпанії повернули їм передані у лізинг літаки.

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