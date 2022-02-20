Жителі села в ОРДО просять посольство Греції врятувати їх від «мобілізації» на війну з Україною

Оголошена ватажком терористичної «ДНР» Денисом Пушиліним загальна мобілізація обернулася справжніми облавами у населених пунктах на території «псевдореспубліки». Так, у селі Стила, де проживають етнічні греки, чоловіків примусово вивозять під приводом призову на війну з Україною. За допомогою вони звернулися до посла Греції в Україні.

Як повідомила у мережі Уповноважена з прав людини Людмила Денісова, також відомо про вивезення у невідомому напрямку Андрія Водолазкіна, батька трьох дітей, наймолодшому з яких лише п'ять років. Ще один чоловік ховається від бойовиків зі страху за своє життя.

Тим часом жителі не лише Донецької, а й Луганської «народних республік» масово отримують SMS про те, що їхні розмови записуватимуться, а повідомлення у соціальних мережах — фіксуватимуться.

«Такі дії є виявом примусової мобілізації, забороненої міжнародним гуманітарним правом», — констатувала омбудсмен.

Нагадаємо, раніше бойовики «ДНР» заявили про ліквідацію якоїсь української ДРГ і навіть показали відео, як деякі особи намагаються сховатися в приміщенні, а за ними застосовують стрілецьку зброю та озброєння БТР. У свою чергу в «ЛНР» про наступ ЗСУ, який нібито почався, повідомили через підконтрольні їм інтернет-ресурси. Окупанти стверджують, що ЗСУ нібито застосували артилерію, форсували річку та здійснили атаку біля населеного пункту Піонерське. Там уже знайшли обгорілі тіла двох місцевих жителів, і тепер окупаційна адміністрація хоче видати загиблих за жертв обстрілу.

Фото YouTube

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