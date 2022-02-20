Wizz Air перенесла дату поновлення польотів з України

Авіакомпанія Wizz Air, за прикладом інших авіаперевізників, змінила розклад рейсів з чотирьох міст України. Лоукостер розраховував, що більшість популярних рейсів із Києва поновляться наприкінці березня. Тепер вирішено, що Київ — Неаполь почне літати не раніше 3 травня, а Київ — Катання — з 5 травня. Про це повідомляє lowcostavia.

З Харкова рейси поновляться з 6 квітня (Харків — Відень), з Одеси — з 11 квітня (Одеса — Рим).

Раніше за всіх на відновлення польотів Wizz Air може розраховувати Львів. Рейс Львів — Неаполь заплановано на 27 березня.

Нагадаємо, німецька Lufthansa, «Австрійські авіалінії» та швейцарська Swiss International Air Lines з 21 до 28 лютого призупинили польоти в Україну через загрозу російського вторгнення. Авіакомпанія KLM із Нідерландів припинила польоти до України з 12 лютого.

Фото pixabay.com

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