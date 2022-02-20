28.26 / 28.61 32.01 / 32.53
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні ударом у Дзвін Гідності

12:36 20 лютого 2022
Володимир Зеленський та Олена

20 лютого Україна вшановує Героїв Небесної Сотні. Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська приєдналися до акції на згадку про активістів, які загинули у 2014 році під час Революції Гідності.

Акція пам'яті біля Дзвона Гідності

Президент із дружиною принесли лампадки до хреста в центрі Києва, а також подзвонили у Дзвін Гідності. У майбутньому дзвін має стати центром Національного меморіалу Героїв Небесної Сотні.

Стела Героям Небесної Сотні

Також президентське подружжя відгукнулося на пам'ятну дату на своїх сторінках у соцмережах.

«Вічна пам'ять загиблим на Майдані! Вічна пам'ять Героям Небесної Сотні!» — написав глава держави, доклавши відео з акції біля Дзвона Гідності.

Олена Зеленська закликала всіх задуматися про тяжку втрату. «Якими б вони були зараз? Хтось відвів би дітей до школи, хтось дочекався б онуків. Працював, навчався, кохав, боровся, мріяв. Жив. Герої не вмирають, але як же їх бракує живим… Небесна Сотня. Вісім років пам'яті», — написала вона.

Нагадаємо, увечері на Майдані в Києві відбудеться міжконфесійна панахида по Героям Небесної Сотні, запалення лампадок на місці загибелі активістів. На алеї Героїв Небесної Сотні з'являться промені в небо на згадку про загиблих.

57

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гурт Kalush Orchestra

Kalush Orchestra відмовляються підписати контракт на участь у «Євробаченні» від України: що відбувається

Христина Соловій

«Зіпсував мою пісню, спотворив мій голос»: Христина Соловій розлютилася через вкрадену в неї пісню

рецепт

Легкий у приготуванні та «непомітний» для фігури: рецепт салату, який можна їсти навіть на ніч

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.