Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні ударом у Дзвін Гідності

20 лютого Україна вшановує Героїв Небесної Сотні. Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська приєдналися до акції на згадку про активістів, які загинули у 2014 році під час Революції Гідності.

Акція пам'яті біля Дзвона Гідності

Президент із дружиною принесли лампадки до хреста в центрі Києва, а також подзвонили у Дзвін Гідності. У майбутньому дзвін має стати центром Національного меморіалу Героїв Небесної Сотні.

Стела Героям Небесної Сотні

Також президентське подружжя відгукнулося на пам'ятну дату на своїх сторінках у соцмережах.

«Вічна пам'ять загиблим на Майдані! Вічна пам'ять Героям Небесної Сотні!» — написав глава держави, доклавши відео з акції біля Дзвона Гідності.

Олена Зеленська закликала всіх задуматися про тяжку втрату. «Якими б вони були зараз? Хтось відвів би дітей до школи, хтось дочекався б онуків. Працював, навчався, кохав, боровся, мріяв. Жив. Герої не вмирають, але як же їх бракує живим… Небесна Сотня. Вісім років пам'яті», — написала вона.

Нагадаємо, увечері на Майдані в Києві відбудеться міжконфесійна панахида по Героям Небесної Сотні, запалення лампадок на місці загибелі активістів. На алеї Героїв Небесної Сотні з'являться промені в небо на згадку про загиблих.

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