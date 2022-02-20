Бойовики «ЛНР» заявили про початок наступу ЗСУ та загибель мирних жителів

Бойовики «ЛНР» через свої інтернет-ресурси заявили про нібито наступ Збройних Сил України. Окупанти стверджують, що ЗСУ нібито застосували артилерію, форсували річку Сіверський Донець та здійснили атаку біля населеного пункту Піонерське. Там уже знайшли обгорілі тіла двох місцевих жителів, і тепер окупаційна адміністрація хоче видати загиблих за жертв обстрілу.

Водночас бойовики «ДНР» заявили про ліквідацію якоїсь невідомої української ДРГ і навіть показали відео, як група осіб намагаються сховатися в приміщенні, а по ним застосовують стрілецьку зброю та озброєння БТР.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний ще напередодні попередив, що Україна не планує жодних наступальних дій на Донбасі, але ватажки «ДНР» та «ЛНР» спробують влаштувати теракти на окупованих територіях з обов'язковою загибеллю мирних жителів і звинуватити в цьому Україну. Залужний нагадує, що ворогові зараз дуже потрібен привід для звинувачення української сторони та для введення підрозділів російської армії у регіон під виглядом «миротворців».

Нагадаємо, раніше Росія через генсека Організації договору про колективну безпеку Станіслава Зася запропонувала обговорити ідею щодо появи на Донбасі «миротворців» ОДКБ. «Миротворчий» контингент організації значною мірою представлений російськими військовими.

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