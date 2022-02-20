За добу мародери розграбували близько 100 квартир мешканців Донецька та Макіївки, які виїхали до Росії, — волонтер

Евакуація населення, оголошена ватажками терористичних «ДНР» і «ЛНР», закінчилася дуже передбачувано. Менше ніж за добу мародери пограбували понад сотню залишених квартир. Про це повідомив донецький журналіст та волонтер Тім Златкін, посилаючись на зведення УБОЗу з окупованих територій.

«Менше доби знадобилося мародерам, щоб розграбувати 56 квартир у Донецьку та 42 у Макіївці. Так-так, саме квартири „евакуйованих“ аборигенів», — повідомив Златкін.

У соцмережах висловили припущення, що мародери могли «прошерстити» квартири не навмання, а цілеспрямовано. Та й із «винними» у пограбуваннях окупанти, схоже, вже визначилися.

Нагадаємо, ватажки «ДНР» та «ЛНР» оголосили евакуацію з ОРДЛО населення, за винятком чоловіків 18−55 років. Було оголошено, що за добу з ОРДО вивезли 6,6 тис. людей, переважно в Ростовську область. Окупаційна адміністрація визнала, що не всі прагнуть їхати до Росії, навіть незважаючи на обіцяні «підйомні» виплати. Багато жителів окупованих територій вважали за краще залишитися вдома.

Фото pixabay.com

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