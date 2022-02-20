Число обстрілів на Донбасі за добу перевищило сотню, з ранку 20 лютого під ударом Красногорівка та Авдіївка, — штаб ООС

На Донбасі вперше за довгий час кількість ворожих обстрілів перевищила сотню. Зафіксовано 136 випадків відкриття вогню російсько-окупаційними військами. 116 разів застосовувалося озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. При обстрілі загинули двоє українських військовослужбовців, четверо бійців поранено та госпіталізовано, ще один військовий отримав бойову травму. Про це повідомляє командування ООС.

Минулої доби ворог понад п'ять разів обстрілював Новотроїцьке, Новогнатівку, Новозванівку, Щастя, Луганське, Кримське, Новолуганське, Станицю Луганську, Троїцьке, Зайцеве. Застосовувалася артилерія калібру 122 мм та 120-міліметрові міномети.

Пункт пропуску «Щастя» на лінії розмежування тричі був прицільно обстріляний із мінометів та станкових протитанкових гранатометів. Цивільні особи та особовий склад КПВВ не постраждали.

З початку доби 20 лютого двічі під обстріл потрапила Красногорівка (ворог застосував 122-міліметрову артилерію та 120-міліметрові міномети). Російсько-окупаційні війська з мінометів обстріляли Авдіївку, Старогнатівку, Гранітне, Луганське, Опитне та Піски. Усього зафіксовано вісім обстрілів. Втрат у силах ООС немає.

Нагадаємо, 19 лютого в районі Новолуганського під обстріл потрапила група депутатів, журналістів та голова МВС. Делегація приїхала на позиції 30-ї бригади ЗСУ.

Фото mil.gov.ua

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