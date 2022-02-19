У Росії почали просувати ідею введення на Донбас «миротворців» ОДКБ

Призабуту ініціативу щодо введення в ОРДЛО миротворців ООН Росія переінакшила на свій лад і пропонує, щоб на Донбасі з'явився миротворчий контингент від Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась в інтерв'ю Reuters заявив, що його організація може відправити на Донбас 17 тисяч миротворців, а за необхідності знайде додаткові сили.

ОДКБ має 17-тисячний контингент, з якого близько 4000 осіб формально зараховані до миротворців. Але в організації стверджують, що їхні можливості цим не обмежуються. «Повірте, ми можемо відправити стільки, скільки потрібно. Якщо потрібно три тисячі, ми відправимо їх. Якщо нам потрібно 17 тисяч, ми відправимо їх. Якщо нам потрібно більше, буде більше», — заявив Зась.

Генсек ОДКБ вважає, що для появи на Донбасі миротворців від ОДКБ буде потрібний мандат Ради Безпеки ООН, а також деякі інші умови. «Гіпотетично можна собі це уявити, якби була добра воля з боку України — адже це їхня територія, і якби був мандат РБ ООН… і якби рішення було підтримане всіма нашими урядами», — заявив Зась.

Нагадаємо, Організація договору про колективну безпеку об'єднує шість країн: Росію, Казахстан, Вірменію, Білорусь, Киргизстан, Таджикистан. У січні 2022 року «миротворці» від ОДКБ (в основному — російські громадяни) брали участь у придушенні протестів у Казахстані.

Вивчення біографій «миротворців» від ОДКБ, відправлених Росією до Казахстану, показало, що до «миротворчих» підрозділів було включено військових, які брали участь в агресії проти України як у Криму, так і на Донбасі. А керувати «миротворцями» було поставлено російського генерала, який захоплював Крим.

Фото odkb-csto.org

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