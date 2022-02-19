Привід для війни: українська розвідка назвала об'єкти в ОРДЛО, де бойовики можуть влаштувати теракти

Росія може знову спробувати звинуватити Україну в терактах на Донбасі та отримати привід для нової збройної агресії, так званої casus belli. Про це попередило Головне управління розвідки Міноборони України, склавши список об'єктів, які можуть зазнати атаки.

Розвідка вважає, що для теракту бойовики найімовірніше виберуть такі цілі, щоб аварія була масштабною, а наслідки торкнулися досить широкої території. Наприклад, вибух можуть влаштувати на сховищах хлору або на фільтраційних станціях та іншій інфраструктурі підприємства «Вода Донбасу».

Також небезпечними об'єктами, а отже, і привабливими для потенційної диверсії є коксохімічні підприємства в Єнакієвому, Ясинуватій, Макіївці, хімічний завод у Донецьку та Петровському. Аналогічно масштабні наслідки матиме гіпотетична аварія на концерні «Стірол» у Горлівці чи Горлівському хімічному заводі.

Крім того, у списку можливих цілей — шахти та їх хлораторні, очисні споруди, донецький «Холод Плюс», харцизький завод «Сілур», Зуївська ГЕС.

Нагадаємо, 19 лютого були обстріляні об'єкти компанії «Вода Донбасу», і десятки прифронтових населених пунктів залишилися без води.

Фото pixabay.com

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