ЗСУ зазнали нових втрат на Донбасі 19 лютого

На Донбасі в районі операції Об'єднаних сил ситуація вкрай загострилася. З початку доби зафіксовано 70 ворожих обстрілів. Вранці штаб ООС повідомляв про одного загиблого військового ЗСУ. Згідно з новою інформацією від командування, внаслідок осколкових поранень загинули двоє українських бійців. Ще четверо поранені і доставлені до госпіталю.

Під обстрілами 19 лютого опинилися райони Світлодарська та Новолуганського, куди приїхали українські депутати та представники закордонних ЗМІ. Під Світлодарськом ворог застосував міномети калібру 120 мм та 82 мм, під Новолуганським — артилерію 122 мм та міномети 120 мм.

Також зафіксовано застосування ворогом артилерії в районі Новотроїцького, Гранітного, Старогнатівки, Новоселівки, Болотеного, Водяного, Миронівського, Новозванівки, Новогригорівки, Старого Айдара, Зайцево, Станиці Луганської.

Російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції в районі Новогнатівки, Травневого, Лобачевого, Південного, Луганського, Авдіївки, Щастя, Кримського, Мар'їнки, Опитного, Нью-Йорка, Лопаскиного, Сизого, Причепилівки, Троїцького, Шумів, Трьохізбенки.

Нагадаємо, в ніч на 19 лютого були обстріляні позиції ЗСУ під Водяним. Також було обстріляно насосну станцію, десятки прифронтових населених пунктів залишилися без води.

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