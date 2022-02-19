Дві європейські авіакомпанії тимчасово відмовилися від польотів в Україну

Дві європейські авіакомпанії — німецька Lufthansa та «Австрійські авіалінії» — припиняють польоти до Києва та Одеси. Про це авіаперевізники повідомили 19 лютого. В обох випадках причиною призупинити польоти названа загроза російського вторгнення.

Lufthansa збирається припинити польоти до Києва та Одеси з 21 лютого до 28 лютого. Рішення щодо авіарейсів у березні поки що не прийнято. Німецький авіаперевізник уточнив, що продовжить виконувати пасажирські перевезення до Львова та зі Львова.

Austrian Airlines («Австрійські авіалінії»), що входять до групи Lufthansa, призупиняють польоти до Києва та Одеси з 20 лютого до 28 лютого.

Нагадаємо, Україна не приймала рішення про закриття авіапростору, але найбільші авіаперевізники за своєю ініціативою змінили розклад рейсів в Україну та з українських міст, зважаючи на «нестабільну політичну ситуацію».

Фото pixabay.com

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