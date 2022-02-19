«Світ каже, що не хоче воювати. А Росія, що не хоче нападати. Хтось з нас бреше»: що сказав Зеленський у Мюнхені

Президент Володимир Зеленський 19 лютого перебуває у Німеччині на Мюнхенській конференції з безпеки. У своєму виступі президент розповів про останні події на лінії розмежування на Донбасі, зокрема про обстріл дитячого садка російсько-окупаційними військами, а також виклав своє бачення, як Україна та Європа можуть протистояти російській загрозі.

«Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати. А Росія — що не хоче нападати. Хтось із нас бреше. Це ще не аксіома, але вже не гіпотеза», — розпочав свій виступ український президент.

За словами Зеленського, Росія стягнула до кордону з Україною близько 150 тисяч військових. Тепер Україна має стати «щитом Європи від найбільшої армії».

Український президент запевняє, що Україна захищатиметься, але хотів би бачити активнішу підтримку України Європою і не лише інформаційну. «Ми захищатимемо свої землі, незважаючи, чи підтримують нас чи ні… Щоб дійсно допомогти Україні, не треба постійно говорити про дату вторгнення. Нам потрібні інші дати».

Зеленський вважає, що настав час створювати нову систему безпеки в Європі, оскільки стара не працює, а умиротворення агресора призводить до сумного та передбачуваного результату: «Росія заявила про намір кинути виклик глобальній безпеці. Чим відповів світ? Умиротворенням. Результат? Анексія Криму та агресія проти моєї держави… ООН, покликана захищати мир та світову безпеку, не може захистити себе».

Адекватною відповіддю на російську загрозу Зеленський бачить переговори, де будуть присутні Україна та Росія. Український президент хоче ініціювати зустріч представників країн-підписантів Будапештського меморандуму, а також пропонує скликати засідання Ради безпеки ООН, щоб та виробила гарантії безпеки для України.

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