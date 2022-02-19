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Україна

«Вагнерівці» прибули на Донбас «кошмарити» мирне населення, — заява ОТУ «Схід»

17:28 19 лютого 2022
«Вагнерівці»

Росія готує на Донбасі серію провокацій. Про це повідомляє пресгрупа оперативно-тактичного угруповання «Схід» у Facebook.

«У зв’язку з загостренням ситуації на лінії розмежування, з різних джерел почала надходити інформація щодо підготовки окупаційними військами та їхніми російськими кураторами серії провокацій. Так, за даними розвідки, з метою здійснення провокацій до Донецька прибули підрозділи „вагнеровців“, які спільно з російськими спецслужбами мають провести, серію терористичних актів, а саме підрив житлових будинків. Метою даних провокацій буде, звісно, звинуватити Україну для подальшої ескалації», — йдеться у повідомленні.

В ОТУ «Схід» наголосили, що військовослужбовці їхніх військових частин не планували та не планують жодних наступальних дій, або інших дій на тимчасово-окупованій території. Там також повідомили, що російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію — відкрили вогонь з важкого озброєння по власних позиціях в районі населеного пункту Пікузи.

«Зокрема, близько 4.00 ранку розпочався обстріл позицій українських захисників в районі населеного пункту Водяне з напрямку населеного пункту Заїченко. За даними розвідки, одночасно з цим були зафіксовані розриви у районі населеного пункту Пікузи. Це свідчить про те, що окупаційні сили намагаються видати обстріл своїх позицій за вогонь у відповідь наших військових», — повідомили в ОТУ «Схід».

Як писали «ФАКТИ», російські військові після можливого широкомасштабного вторгнення в Україну планують провести кампанію з убивств та арештів. Для цього вже створено відповідний перелік українців.

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