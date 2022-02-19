У Росії вже підготовлено списки українців, які підлягають знищенню після вторгнення, — ЗМІ

Російські військові після можливого широкомасштабного вторгнення в Україну планують провести кампанію з убивств та арештів. Для цього створено відповідний перелік українців, пише з посиланням на джерела в американській розвідці Foreign Policy.

Так, Кремль намагається нав’язати мешканцям тимчасово окупованих територій України співпрацю через залякування та репресії. Дії, які у попередніх операціях РФ включали цілеспрямовані вбивства, і навіть насильницькі зникнення (викрадення), застосування катувань і затримання, найімовірніше, будуть спрямовані проти тих людей, хто виступить проти дій Росії.

До списку включені: відомі українські політики, білоруські та російські дисиденти у вигнанні, антикорупційні активісти, журналісти та вразливі групи населення, серед яких етнічні та релігійні меншини, а також представники ЛГБТ.

В адміністрації Байдена були вражені тим, наскільки ці списки «формалізовані та націлені» на кожну людину, яка може кинути виклик агресорам.

Як писали «ФАКТИ», на тлі тривожної ситуації навколо України в інтернеті з'явилася інформація про те, що найбільші банки тестують можливість обмеження зняття готівки з карток та банківських рахунків українців. У Незалежній асоціації банків України назвали цю новину фейком.

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