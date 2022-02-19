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Україна

Нардепи від «слуг» потрапили під обстріл на Донбасі: усі врятувалися

16:28 19 лютого 2022
депутати

Народні депутати від «Слуги народу», які прилетіли на Донбас до району операції Об'єднаних сил, потрапили під обстріл. Разом із представниками закордонних ЗМІ, які також зібралися в районі Світлодарська, депутатів було евакуйовано в укриття. Про це повідомила речник «Слуги народу» Юлія Палійчук.

На Донбас прилетіли голова фракції «слуг» Давид Арахамія, голова Комітету Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, депутати Юрій Мисягін та Мар'яна Безугла.

Метою приїзду депутатів на Донбас було вивчення на місці оперативної обстановки, а також передача ЗСУ дронів, необхідних для виконання завдань у зоні ООС.

Депутати у зоні ООС

Нагадаємо, у ніч на 19 лютого російсько-окупаційні війська обстріляли українські позиції в районі Водяного. Крім того, бойовики відкрили вогонь із важкого озброєння по власним позиціям в районі населеного пункту Пікузи, щоб потім звинуватити у цьому ЗСУ.

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