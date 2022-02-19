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Україна

«Свідоме нагнітання ситуації»: Росія відмовилася брати участь у засіданні ТКГ

15:42 19 лютого 2022
конференція

Делегація Росії 19 лютого не з'явилася на засідання Тристоронньої контактної групи з Донбасу. Позачергову зустріч було скликано на 11.00 з ініціативи координатора ОБСЄ Мікко Кіннунена. Російські представники переговори проігнорували. Українська делегація вважає, що РФ свідомо нагнітає ситуацію та блокує роботу ТКГ.

На засіданні ТКГ планувалося обговорити ситуацію з безпекою, продовжити дискусію з приводу припинення вогню на Донбасі, тим більше що на зустрічі в нормандському форматі сторони попередньо домовилися про розблокування роботи ТКГ.

«Неучасть Російської Федерації свідчить про свідомий намір продовжувати нагнітання ситуації… Блокування роботи ТКГ ставить під сумнів… відсутність агресивних намірів щодо України «, — йдеться у заяві української делегації. Україна підтвердила, що зі свого боку наступальну операцію не готує, ЗСУ залишаються на колишніх позиціях, ротації не проводяться, чисельність армії в районі ООС не збільшується, ударні угруповання не створюються, важке озброєння відведено.

Українська сторона все ще сподівається зібрати засідання ТКГ та обговорити способи деескалації ситуації на кордоні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що оголошене Росією відведення військ від кордону з Україною могло бути хитрощами, щоб ввести в оману світову спільноту.

Фото pixabay.com

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