СБУ взяла під контроль польоти чартерів над Україною

На тлі інформації про можливу повномасштабну агресію Росії на Україну у Державній авіаслужбі України заявили, що погоджуватимуть дозвіл на авіарейси з СБУ.

Українські громадяни та громадяни іноземних держав, які хочуть скористатися чартерами, будуть зобов'язані надавати додаткову інформацію під час подання заявки на виконання нерегулярних міжнародних та внутрішніх польотів.

У заявці слід зазначити мету польоту, серійний (заводський) номер повітряного судна, повну інформацію про пасажирів таких рейсів.

Розгляд заявки та надання дозволу тепер може здійснюватися протягом 7 діб, уточнили у Державіаслужбі.



Нагадаємо, після того, як західні ЗМІ оприлюднили дату можливого вторгнення російських військ в Україну, територію країни залишили багато великих бізнесменів, депутатів, чиновників. За один день з Києва вилетіли близько 20 чартерів та приватних літаків.



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