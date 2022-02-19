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Україна

СБУ взяла під контроль польоти чартерів над Україною

14:53 19 лютого 2022
літак

На тлі інформації про можливу повномасштабну агресію Росії на Україну у Державній авіаслужбі України заявили, що погоджуватимуть дозвіл на авіарейси з СБУ.

Українські громадяни та громадяни іноземних держав, які хочуть скористатися чартерами, будуть зобов'язані надавати додаткову інформацію під час подання заявки на виконання нерегулярних міжнародних та внутрішніх польотів.

У заявці слід зазначити мету польоту, серійний (заводський) номер повітряного судна, повну інформацію про пасажирів таких рейсів.

Розгляд заявки та надання дозволу тепер може здійснюватися протягом 7 діб, уточнили у Державіаслужбі.

Нагадаємо, після того, як західні ЗМІ оприлюднили дату можливого вторгнення російських військ в Україну, територію країни залишили багато великих бізнесменів, депутатів, чиновників. За один день з Києва вилетіли близько 20 чартерів та приватних літаків.

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