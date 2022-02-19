Бойовики оприлюднили нібито план наступу ЗСУ на Донбасі: у мережі сміються

З огляду на оголошення так званої «мобілізації», щоб легалізувати свою активність на фронті «керівництво республік» та їхні московські куратори публікують «план наступу ЗСУ».

За повідомленням бойовика Басуріна, план наступу Києва передбачає вихід до кордону Росії протягом двох діб, передає ТАСС.

Блогер Фашик Донецький пише, що попри евакуацію та мобілізацію, сьогодні у Донецьку працює ярмарок, люди гуляють набережною.

Він обурюється тим, як незграбно російські спецслужби підготували український «план наступу» — він зроблений російською мовою (як відомо, всі українські офіційні документи видаються державною мовою).

Народний депутат від «ЄС» Ростислав Павленко також наголошує на непрофесіоналізмі творців фейкового плану — Київ ніколи не позначає території окупованого Донбасу як «ДНР» та «ЛНР».

У мережі сміються над «планом» та тим, як чекісти Путіна погано виконують свою роботу.

Навіть прихильники «руського міра» зрозуміли, що «плани нападу ЗСУ» виготовлені явно не в Києві.



Нагадаємо, сьогодні під обстріл на лінії розмежування на Донбасі потрапила насосна станція першого підйому Південнодонбаського водопроводу. Десятки міст та сіл на Донеччині залишилися без води.

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