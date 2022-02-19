20 лютого — День Героїв Небесної Сотні: сьогодні Україна вшановує пам'ять загиблих на Майдані в Революцію Гідності

В Україні 20 лютого щорічно відзначається День пам’яті Героїв Небесної Сотні. Його відзначають згідно з Указом президента України від 11 лютого 2015 року № 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».

Саме в ці дні у 2014 році під час Революції Гідності протистояння між українським народом і тодішньою владою сягнуло свого апогею.

Під час сутичок 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану. Загалом революційні події зими 2013−2014 років забрали життя понад ста активістів Майдану.

Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих. З 18 по 21 лютого на Майдані загинуло найбільше людей — 84 герої, після 21 лютого — ще 18.

Як писали «ФАКТИ», 21 листопада Україна відзначала День гідності та свободи. Дата була започаткована указом президента від 13 листопада 2014 року на честь Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року. Ці дві події змінили історію України та багатьох її мешканців.

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