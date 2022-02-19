Боєць ЗСУ загинув на Донбасі під обстрілом бойовиків 19 лютого

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі триває загострення. Станом на 9 годину ранку російсько-окупаційні війська 19 порушили режим припинення вогню. 16 разів бойовики застосували важку артилерію, повідомили у штабі ООС.

Противник пустив у дію артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем.

Внаслідок обстрілів супротивника один український військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям.

«Командування Об'єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого», — йдеться у повідомленні.

Крім того, на Донеччині зафіксували проліт ворожого безпілотника «Орлан-10», який перетинав лінію розмежування.

У штабі ООС уточнили, що бойовики продовжують вести артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщують свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Ворог намагається змусити підрозділи ЗСУ відкривати вогонь у відповідь, щоб надалі звинуватити українських захисників в обстрілах мирних жителів.

«Наголошуємо, що Об'єднані сили не відкривають вогонь по об'єктах громадянської інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Об'єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози ворога», — додали у штабі.

Тим часом главарі «республік» вже оголосили мобілізацію. Слідом за Пушиліним указ підписав й «глава» так званої «ЛНР» Леонід Пасічник.

У «ЛНР» заборонили виїжджати за межі «республіки» чоловікам від 18 до 55 років й дозволили вилучати у громадян їхній особистий транспорт та майно під гаслом «для потреб оборони».

У нагнітанні ситуації беруть активну участь російські ЗМІ. За їхніми даними, снаряди рвуться вже на території Росії.

На території Тарасівського району Ростовської області за кілометр від кордону РФ з Україною, ймовірно, розірвався снаряд, пишуть «РІА Новини» та публікують нібито кадри з місця влучення снаряда неподалік українського кордону у Ростовській області.

Нагадаємо, офіційний Київ звернувся до мешканців окупованого Донбасу з заявою про те, що Україна не планує військовим шляхом звільняти частини Донецької та Луганської областей.

Українська розвідка, своєю чергою, повідомила, що має інформацію про мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їхнього подальшого підриву.

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