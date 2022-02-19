Ватажок «ДНР» оголосив загальну мобілізацію, Нью-Йорк тричі потрапив під обстріл бойовиків: ситуація на фронті на ранок 19 лютого

Після того, як окупаційна влада Донецька та Луганська 18 лютого почала евакуювати жителів на територію Росії, ватажок «ДНР» Пушилін оголосив у «республіці» загальну мобілізацію.

Мобілізація проводиться на всій території «ДНР». Економіка «республіки» переводиться працювати за умов воєнного часу, написано в указі.

Напередодні український омбудсмен Людмила Денісова повідомила про паніку серед населення республік, яке змушують евакуюватися до Росії. За інформацією, яку отримала Денисова, ситуація у більшості населених пунктів «ДНР» та «ЛНР» спокійна. Люди не хочуть залишати свої домівки.

На ранок 19 лютого, за даними «МНС ДНР», з «республіки» евакуйовано 6,6 тисячі осіб, з них майже 2,5 тис. дітей.

Крім того, в ОРДЛО чоловікам призовного віку, які не оформили російський паспорт, заборонили залишати окуповану територію Донбасу.

На лінії розмежування продовжується загострення. Минулої доби, 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 66 обстрілів, 52 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили у штабі ООС.

Під вогонь окупантів 11 разів потрапило Луганське, тричі Нью-Йорк, чотири рази Щастя, двічі Світлодарськ.

Нагадаємо, президент США Джо Байден увечері 18 лютого виступив з промовою про ситуацію навколо України. Він заявив, що в РФ ухвалено рішення про вторгнення в Україну. Країни заходу готові запровадити жорсткі антиросійські санкції. Проте Байден вважає, що є можливість вирішити ситуацію шляхом переговорів.

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