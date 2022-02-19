«Путін ухвалив рішення»: Байден виступив із заявою щодо України

Увечері 18 лютого президент США Джо Байден знову виступив з промовою щодо ситуації навколо України.

Він нагадав, що російські війська оточили Україну з усіх боків. За словами Байдена, Росія вторгнеться в Україну найближчими днями й нападе на Київ. Путін вже прийняв рішенни. Все відбувається відповідно до сценарію, про який США та союзники попереджали.

Захід бачить дедалі більше дезінформації з російської сторони. Так звані «влада» ОРДЛО та представники РФ стверджують, що Україна готує наступ на Донбас.

США не відправлятимуть свої війська в Україну, але підтримуватимуть український народ.

За словами Байдена, Захід сповнений рішучості накласти серйозні санкції, якщо Росія продовжуватиме нагнітати ситуацію навколо України. Але ще не пізно вирішити питання за столом переговорів.

24 лютого Блінкен й Лавров домовилися про зустріч в Європі, якщо Росія до цього часу не вчинить нападу.

Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон, враховуючи критичну ситуацію на українських кордонах та сході країни, планує у суботу, 19 лютого, поспілкуватися з Володимиром Зеленським, а в неділю — з Володимиром Путіним, повідомляє телеканал BFMTV.

Нагадаємо, вчора на Донбасі російські окупаційні війська здійснили 65 обстрілів, більшість з яких були з застосуванням важкої артилерії. «Влада» так званих «ДНР» та «ЛНР» оголосила про евакуацію населення окупованих районів Донбасу на територію Росії, пояснюючи це початком наступу Києва.

Українські чиновники та головком ЗСУ звернулися до жителів ОРДЛО, запевнивши, що Київ не має планів звільняти Донбас військовим шляхом, оскільки постраждає громадянське населення.

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