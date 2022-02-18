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Україна

Чорнобильську зону закривають на невизначений термін: що відомо

22:20 18 лютого 2022
Чорнобильська зона

З 19 лютого туристів перестануть пускати до Чорнобильської зони відчуження. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Асоціації чорнобильських туроператорів, директор агенції Chernobyl Tour Ярослав Ємельяненко.

За офіційною інформацією, закриття на невизначений термін пов'язане із технічними причинами.

«Тільки повідомили, що з 19 лютого Чорнобильська зона закрита для туристичних відвідувань на невизначений термін. Офіційна причина озвучується як „технічні причини“. Ми розуміємо, що, швидше за все, це пов'язано з загрозою російської агресії та близькістю до кордону з Білоруссю», — написав він.

Ємельяненко пише, що останнім часом, попри військову напругу, Чорнобиль відвідали багато українців та іноземних туристів.

Директор агенції Chernobyl Tour нагадує, що сучасні технічні засоби дозволяють у реальному часі бачити будь-які переміщення збройних сил усіх сторін та швидко на них реагувати. Він сподівається, що заборона на відвідування Чорнобиля скоро буде скасована з огляду на закінчення російсько-білоруських військових навчань на території Білорусі 20 лютого.

Нагадаємо, корейські спеціалісти пообіцяли безкоштовно очистити ЧАЕС від радіації.

Фото https://www.facebook.com/

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