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Обстріли, провокації, ситуація в армії, виїзд на лінію фронту, звернення до мешканців ОРДЛО: спільний брифінг Данилова та Верещук (відео)

21:38 18 лютого 2022
Данилов та Верещук

На тлі загострення ситуації у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі секретар РНБО Олексій Данилов та міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук дали брифінг.

Зокрема, Данилов сказав, що вчора вони з президентом Зеленським були на Донбасі. Ситуація у військах контрольована. Наказу про наступ, про який повідомляють бойовики, ніхто не давав.

Секретар РНБО також додав, що представники РФ провокуватимуть ті чи інші речі, які не мають відношення до українських військових.

Він додав, що Київ не має планів звільняти Донбас військовим шляхом. Вважає, що з боку бойовиків та російських спецслужб можуть бути провокації щодо жителів Донбасу, в яких вони потім звинуватять Україну.

Данилов також повідомив, що завтра на лінію фронту поїдуть представники Верховної Ради, Кабміну та РНБО.

За словами секретаря РНБО, Київ «не бачить загрози повномасштабного вторгнення Російської Федерації».

«РФ хоче розхитати ситуацію, змусить нас йти на поступки. Ми не боїмося, ми знаємо, що робити», — сказала Ірина Верещук

Вона звернулася до мешканців окупованих територій з закликом виїжджати до України. Верещук також заявила, що відповідальність за евакуацію мешканців Донбасу лежить на Росії.

Нагадаємо, так звані «влада» ОРДЛО розпочала евакуацію мирних жителів на територію РФ.

Тим часом, українська розвідка має інформацію про мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їхнього подальшого підриву. Донеччан закликали не залишати свої будинки та не користуватися громадським транспортом.

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