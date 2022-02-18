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Росія може обстріляти евакуаційну колону з ОРДЛО та звинуватити у цьому Україну, — ОП

20:33 18 лютого 2022
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Евакуація мирних жителів з окупованих районів Донецької та Луганської областей може бути елементом провокації. Окупанти можуть обстріляти одну з евакуаційних колон, щоб звинуватити у цьому українську сторону. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, передає «РБК-Україна».

На його думку, окупаційні сили застосовують усю свою фантазію, щоб хоч якось виправдати свої провокаційні дії, спрямовані на загострення.

Подоляк не виключає, що час так званої «евакуації» окупанти самі обстріляють одну з таких «евакуаційних» колон, щоб звинуватити Україну. Це очевидний мотив.

«Ми закликаємо російську сторону дати спокій Донбасу, виконувати свої переговорні зобов'язання і якщо кого і „евакуювати“ з ОРДЛО, так це свою військову техніку, своїх диверсантів і свої окупаційні структури», — додав Подоляк.

Український офіцер Анатолій Штірліц опублікував скріншот зведення так званої «Новоросії», в якій мешканців ОРДЛО попереджають про нібито провокацію з боку ЗСУ.


«От і розкрився весь задум російських окупантів. Зібрати в одному місці мирних жителів, вдарити туди артилерією та звинуватити ЗС України. Як звичайно, нічого нового підступні чудовиська не придумали», — пише Штірліц.

Сайт «Миротворець», своєю чергою, попереджає громадян на окупованому Донбасі про провокації з боку так званої «влади республік».

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у зверненні до мешканців Донбасу заявив, що українська армія не планує наступальних операцій, оскільки вони призведуть до численних жертв серед цивільного населення.

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