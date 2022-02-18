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«Біблійний знак миру»: в Києві над Михайлівським Золотоверхим помітили веселку (вражаючі фото)

20:10 18 лютого 2022
веселка

У важкий для України час, коли Росія зосередила на українських кордонах близько 150 тисяч своїх військових, а на Донбасі загострилася ситуація, у центрі Києва з'явилася веселка. Фото опублікував у соцмережі архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстратій Зоря.

«У Києві над Михайлівським Золотоверхим собором сьогодні була видна веселка — біблійний знак миру та заповіту з Богом!» — написав священнослужитель.

«Нехай цей знак Господа принесе спокій у серця: «З нами Бог!» — додав архієпископ.

У коментарях опублікували фото веселки в інших районах Києва та інших містах України. Люди моляться за мир та Україну.

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Фото https://www.facebook.com/

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