Україна не планує наступальних операцій: Залужний звернувся до жителів окупованих територій (відео)

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до мешканців Донбасу, де посилилися обстріли з боку російських окупантів. За його словами, місцеве населення окупованих територій так звана «влада республік» використовує для ескалації.

Залужний уточнив, що українська армія не планує наступальних операцій, оскільки вони призведуть до численних жертв серед цивільного населення. Він додав, що навіть зараз, коли бойовики активно ведуть обстріл українських позицій, військові Об'єднаних сил відповідають лише у разі загрози особовому складу або цивільним.

«Єдиний прийнятний для нас варіант деокупації наших людей та територій — політико-дипломатичний.

Наступальна операція на Донбасі обов'язково призведе до численних жертв серед цивільного населення, тому такі сценарії навіть не розглядаються", — сказав головком.

Залужний також додав, що інформація про диверсійні групи, які нібито планували підірвати хлор на очисних спорудах у Горлівці, взагалі не відповідає дійсності.

«Я звертаюся до мешканців тимчасово окупованих територій — не вірте брехні окупаційної влади! Вас використовують для ескалації ситуації для вирішення чергового кровопролиття», — сказав генерал.

Нагадаємо, сьогодні главарі так званих «ЛНР» та «ДНР» оголосили про евакуацію населення на територію Росії через нібито підготовку наступу з боку ЗСУ.

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