Евакуація, транспорт, тероборона, укриття: як готується Київ до загрози подальшої агресії Росії

На тлі повідомлень про велику концентрацію російських військ на українському кордоні та можливе вторгнення Росії на територію України, у тому числі й на Київ, столична влада готує місто до надзвичайної ситуації. Насамперед це стосується об'єктів критичної інфраструктури, повідомили у КМДА.

Повідомляється, що забезпечено додаткове виробництво електроенергії на ТЕЦ для безперебійного енергопостачання лікарень, підприємств критичної інфраструктури. Створено запаси палива, встановлено електрогенератори для безперебійної роботи систем управління містом та ТЕЦ.

Підприємства забезпечені безперебійним зв'язком за відсутності мобільного та інтернету. Резервна система зв'язку перевірена та працює стабільно.

У столиці розробили нову систему оповіщення населення. Також розроблено короткі інструкції для громадян, як діяти у разі НС та отримання сигналу системи оповіщення.

У Києві створено комісії з евакуації — на рівні КМДА та у кожному районі. Затверджено План евакуації населення. Він визначає місцеперебування збірних евакуаційних пунктів, кількість необхідного транспорту та безпечні райони для розміщення населення — у межах міста.

Столичний громадський транспорт працює у штатному режимі. У разі НС — працюватиме відповідно до мобілізаційного плану.

Метро перевозитиме працівників критичної інфраструктури вранці та ввечері, а в інший час використовуватиметься як укриття.

У разі потреби метрополітен забезпечуватиме евакуацію населення до певних місць збору, автобуси також будуть використані для евакуації киян.

Буде забезпечено посилену охорону мостів, аеропорту та під'їзних шляхів до них.

Лікарні мають резерв ліжок, запас лікарських засобів, виробів медичного призначення, донорської крові та паливно-мастильних матеріалів. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф забезпечений резервом ліків щонайменше на місяць, а відділ медицини катастроф — на 2 місяці, резервом компонентів крові — на тиждень.

Усі навчальні заклади столиці мають місця, які у разі НП виконують функції укриття. Керівників закладів проінструктовано з приводу дій під час НС. Міські служби, у разі потреби, забезпечать необхідним дітей та викладачів.

Київська влада пропонує киянам безкоштовно пройти навчання та приєднатися до бригади тероборони столиці. Для комплектування підрозділів бригади резервістами створено гарячу лінію: 063−651−44−46. Відкрито рекрутинговий центр для набору резервістів на вул. Хрещатик, 25а. Ще один такий центр незабаром розпочне роботу на лівому березі.

До фонду захисних споруд цивільного захисту входять понад 500 сховищ, розташованих на об'єктах критичної інфраструктури, та близько 4500 споруд подвійного використання.

Нагадаємо, з 14 лютого особовий склад Нацполіції перейшов на посилений режим несення служби та працюватиме у такому режимі до 19 лютого включно.

91

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter