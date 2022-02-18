Брали участь у боях під Маріуполем та Горлівкою: СБУ викрила двох бойовиків ОРДО

В СБУ, співробітники якої нещодавно затримали на Луганщині агентесу так званої «МДБ ЛНР», ідентифікували двох бойовиків, які брали участь в обстрілах позицій ЗСУ у Донецькій області.

«Встановлено, що зловмисники брали активну участь у бойових діях проти підрозділів Антитерористичної операції поблизу Маріуполя та Горлівки. Під час ворожих обстрілів використовували важкі міномети, реактивні протитанкові гранати та кулемети», — повідомили у Службі безпеки України.

Фото СБУ

За даними слідства, чоловіки добровільно приєдналися до бойовиків «ДНР» у 2014 році. Один із них — член угруповання так званої «Слов'янської бригади ДНР», він відповідає за збір розвідданих поблизу лінії розмежування, а також продовжує брати участь в обстрілах позиції підрозділів операції Об'єднаних сил. Другий — навідник 120 мм мінометів, які використовували у бойових діях проти українських військ на Донбасі.

Фото СБУ

Бойовикам, які перебувають на тимчасово непідконтрольних уряду України територіях, заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258−3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Фото СБУ

Продовжуються комплексні заходи щодо притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності за злочини проти державної безпеки України.

Раніше на лінії розмежування на Луганщині затримали чоловіка, який приїхав отримувати українську пенсію. Затриманий виявився колишнім бойовиком «ЛНР», який брав участь у боях проти українських військових на Бахмутській трасі та в Луганській області.

Фото СБУ

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