Перед атакою РФ може застосувати хімічну зброю: стали відомі деталі можливої провокації

Офіційні особи США отримали розвіддані про те, що оголошене Росією відведення військ від кордону з Україною було лише хитрощами, щоб ввести в оману світову спільноту. Атаки Росії «під чужим прапором», яка може використати перед цим хімічну зброю, не відкидають найближчими днями.

Про це пише видання The Washington Post, посилаючись на заяви американських чиновників, які побажали зберегти інкогніто.

Офіційні особи стверджують, що Росія продовжує накопичувати сили біля кордону з Україною, а на сході нашої країни посилилися обстріли, що «погіршило все більш похмуре ставлення у Вашингтоні та європейських столицях, які сподівалися запобігти війні». В Америці не виключають, що прикриттям для вторгнення можуть бути й навчання в Білорусі поблизу кордону з Україною.

Про те, що загроза вторгнення залишається високою, заявляв президент США Джо Байден. «Ми маємо підстави вважати, що вони проведуть операцію під чужим прапором, щоб мати привід для втручання , — сказав Байден у Білому Домі. — Ми маємо всі ознаки того, що вони готові увійти в Україну, напасти на Україну».

Видання зазначає, що Вашингтон отримав «достовірну інформацію про те, що заяви Росії можуть бути частиною дезінформаційної кампанії, спрямованої на те, щоб ввести США в оману». Журналісти стверджують, що двоє офіційних осіб США заявили про додаткові розвіддані, які вказують на те, що Росія під чужим прапором хоче застосувати хімічну речовину проти мирних жителів, а потім спробувати покласти відповідальність за їхню смерть на Україну. Один із чиновників сказав, що вина може бути покладена і на американців.

Зазначається, що про можливість атаки з використанням хімічної зброї говорив і держсекретар Ентоні Блінкен, виступаючи у Раді Безпеки ООН. За його словами, потенційні російські дії під чужим прапором можуть включати «сфабрикований так званий терористичний акт на території Росії», фальшиве масове поховання, інсценовану атаку безпілотників на цивільних осіб або «фальшиву, навіть справжню атаку із застосуванням хімічної зброї».

Нагадаємо, що росіяни почали озвучувати фейки про нібито готовність України застосувати на Донбасі хімічну зброю ще з минулого року. Журналіст та член ТКГ Сергій Гармаш не виключав, що бойовики можуть самі влаштувати таку провокацію.

Фото Pixabay

495

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter