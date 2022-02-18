Виснажені й деморалізовані: генерал армії розповів про стан військових Путіна, які оточили Україну

Російські війська, які стоять на кордоні з Україною, деморалізовані. Це констатував генерал армії, екс-міністр оборони України (1993−1994) Віталій Радецький, вказавши, що навчався з багатьма діючими російськими офіцерами.

«Я навчався з багатьма росіянами і сьогодні підтримую зв'язок з тими, що навчалися в академії Фрунзе, в академії Генерального штабу разом зі мною. Вони зараз — деякі керують, деякі не керують, на другорядних посадах. Сьогодні війська виснажені, втомлені та вже деморалізовані. Тому що сьогодні та «колотнеча», яка має місце на російській території вздовж кордону, починаючи від Білорусі і закінчуючи сюди, до Харкова, — постійна напруга. І вони — всі ці люди — кажуть: «Нам ця війна, ці маневри не потрібні» , — заявив генерал у ході YouTube-шоу «ГОРДОН» .

При цьому він також поставив під сумнів заяву про неможливість російських танків розпочати наступ на Україну через стан ґрунту, вказавши, що спочатку у справу вступлять ракетно-космічні війська.

«Жодний бруд для танків — не перешкода. Це просто дилетанти ведуть розмови. Ті, які там і близько не були. І думаю, перші особи їх слухають. З'являться хороші дороги — і поїдуть», — сказав генерал.

Нагадаємо, одеський астролог Влад Росс заявив, що небезпечним днем з точки зору початку російської агресії може бути весняне свято 8 березня 2022 року.

Фото YouTube

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