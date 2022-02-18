Незначне зростання: в Україні знову побільшало COVID-випадків

В Україні, де напередодні зареєстрували для екстреного застосування препарат проти коронавірусу Paxlovid, станом на ранок п'ятниці, 18 лютого, підтверджено майже 35 тисяч нових випадків COVID-19 — напередодні фіксували 33 330 хворих.

Як повідомляють у МОЗ, серед 34 938 нових підтверджених випадків — 2 879 дітей та 870 медпрацівників.

У лікарні потрапили 3 323 особи, від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 282 пацієнти. Одужали 29 254 громадянина.

Протягом 17 лютого 65 089 осіб було вакциновано проти COVID-19: першою дозою — 17 796 українців, другою — 27 686 громадян, додаткову та бустерну дози отримали 488 та 19 119 осіб відповідно.

Дані МОЗ

Нагадаємо, що цього тижня Київ, а також Полтавська та Харківська області увійшли до «жовтої» карантинної зони, у «червоній» залишалися п'ять областей.

Карантинні обмеження в Україні продовжено до 31 березня, Верховна Рада планує їх дещо змінити — відповідний проект закону було днями ухвалено у першому читанні.

Фото Pixabay

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