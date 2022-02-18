28.00 / 28.41 32.10 / 32.45
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Банки «списуватимуть» гроші громадян на потреби армії: українців попередили про черговий фейк

7:56 18 лютого 2022
Банківські картки

Українців попередили про новий фейк, який почав поширюватися після недавньої DDoS-атаки на сайти Міноборони, ЗСУ, а також застосунки «ПриватБанку» та «Ощадбанку».

Як повідомляють у Центрі протидії дезіформації, фейковий Telegram-канал від імені «Національного Корпусу» поширив інформацію про те, що це була не атака, а нібито тестування банківської системи для «обмеження обсягу коштів населення для передачі їх військовим».

«Ніхто не збирається забирати гроші вкладників українських банків та передавати їх військовослужбовцям Збройних Сил України. Усі банки на території України працюють у межах чинного законодавства. А законом подібний механізм „запозичення“ не передбачений», — йдеться у повідомленні.

Раніше клієнти банків заявляли про збої у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування, проблеми з оплатою у POS-терміналах та з електронними сервісами.

Фото Pixabay

43

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гривні

Кабмін вніс зміни до умов роботи ФОПів, яким не потрібний РРО

Оля Полякова

«Два виродки»: Оля Полякова вразила українців вибитими зубами та розпухлими щоками після повернення з відпустки

Хачапурі на сковорідці

«Ліниві» хачапурі на кефірі за 10 хвилин: знахідка для будь-якої господині на сніданок

Рецепт салату

Просто і божественно смачно: рецепт салату, який на столі розмітають найпершим

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.