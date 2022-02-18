Банки «списуватимуть» гроші громадян на потреби армії: українців попередили про черговий фейк

Українців попередили про новий фейк, який почав поширюватися після недавньої DDoS-атаки на сайти Міноборони, ЗСУ, а також застосунки «ПриватБанку» та «Ощадбанку».

Як повідомляють у Центрі протидії дезіформації, фейковий Telegram-канал від імені «Національного Корпусу» поширив інформацію про те, що це була не атака, а нібито тестування банківської системи для «обмеження обсягу коштів населення для передачі їх військовим».

«Ніхто не збирається забирати гроші вкладників українських банків та передавати їх військовослужбовцям Збройних Сил України. Усі банки на території України працюють у межах чинного законодавства. А законом подібний механізм „запозичення“ не передбачений», — йдеться у повідомленні.

Раніше клієнти банків заявляли про збої у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування, проблеми з оплатою у POS-терміналах та з електронними сервісами.

Фото Pixabay

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