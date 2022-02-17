Разом проти «Імперії зла»: Україна, Британія та Польща створюють новий альянс

Україна, Британія та Польща оголосили про створення тристороннього альянсу — відповідну декларацію підписали міністри закордонних справ трьох країн. Її текст оприлюднив МЗС України.

У документі, зокрема, констатовано глибокі історичні зв'язки країн, які ґрунтуються на спільній історії протистояння агресорам, що загрожують свободі в Європі.

Сторони декларують намір посилювати спільну роботу для забезпечення стабільності та посилення стійкості України, а Польща та Британія — заради надання підтримки Україні.

«Кожна держава Європи має право обирати або змінювати свої заходи безпеки, зокрема вступати в союзи», — йдеться в тексті декларації.

Нагадаємо, проведене наприкінці січня опитування жителів європейських країн показало, що 60% з них вважають — ЄС та НАТО мають стати на захист України у разі вторгнення російських військ.

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