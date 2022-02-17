Рада схвалила проект щодо мінімальних зарплат для медиків: що про це відомо

Кабмін зможе встановлювати мінімальні оклади для лікарів у державних та комунальних лікарнях, а медичним установам заборонять використати кошти програми медичних гарантій на другорядні цілі. Такі норми містяться у прийнятому 17 лютого за основу (тобто у першому читанні) проекті Закону про вдосконалення надання медичної допомоги.

Голова Комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький уточнив — це означає, що гроші лікарні зможуть витрачати лише на оплату праці медпрацівників та закупівлю ліків.

«Кошти медиків більше не зможуть закривати борги з комунальних послуг або закуповувати за них нове обладнання — це обов'язок місцевої влади», — написав нардеп у Telegram .

Також законопроект передбачає:

створення реєстру пацієнтів із орфанними захворюваннями;

дозвіл залучати до процесу лікування інтернів та фармацевтів;

об'єднання термінів «вторинна» та «третинна» медична допомога.

Нагадаємо, раніше стало відомо про проблеми закладів охорони здоров'я, які виявилися не здатними виплатити медикам підвищені із січня 2022 року зарплати. В Офісі Президента вирішили, що такі клініки мають отримати фінансування окремим пакетом від Національної служби здоров'я, тим більше, що у 2022 році бюджет Програми медичних гарантій збільшився на 34 млрд грн порівняно з 2021 роком і становить понад 157 млрд гривень.

Фото Pixabay

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