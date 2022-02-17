Продати «смартфони від Зеленського» не вдасться: пенсіонерам озвучили причину

В Мінцифри вивчають можливості для прискорення реалізації президентської ініціативи, у рамках якої вакциновані українці віком від 60 років отримають безкоштовні смартфони з пільговим пакетом послуг. Про це dev.ua заявив заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

За його словами, максимальним порогом ціни визначено 5 тисяч гривень. Тому переговори про постачання гаджетів проводяться з Samsung і з українськими виробниками.

«Від однієї компанії вже є пропозиція зробити спецмодель під це замовлення», — сказав Вискуб.

Він підкреслив, що смартфон буде «прив'язано» до конкретного абонента, тобто сім-карта буде з IMEI телефону і зареєстрована на паспорт. А номер стане відразу фінансовим номером для мінімізації шахрайства.

Також мобільні оператори пропонують установку спеціального додатка, що дозволить контролювати незмінність користування пристроєм.

Нагадаємо, в Україні налічується приблизно 8,5 млн людей віком 60+. З них 42% (приблизно 3,5 млн) вже вакциновано, проте ця цифра постійно зростає. Тож за приблизними розрахунками, видатки бюджету на реалізацію програми складуть 28 млрд грн.

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