По три години вранці та ввечері: як працюватиме метро у Києві у разі нападу військ Путіна

У Києві, де місця розташування бомбосховищ нанесли на спеціальну Googl-карту, у разі надзвичайної ситуації дорожньо-транспортний комплекс працюватиме за спеціальним режимом.

За словами директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора, у разі можливої агресії Росії на всіх підприємствах транспорту буде забезпечено цілодобове чергування відповідальних посадових осіб.

Насамперед забезпечуватиметься перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури та життєзабезпечення населення. Метро працюватиме шість годин — по три години вранці та ввечері, у піковий період.

«Буде забезпечена посилена охорона мостів, аеропорту та під'їзних шляхів до них. Розроблено спеціальні графіки руху вагонів на випадок використання метрополітену в режимі «Укриття», — зазначив він і додав, що у разі потреби метрополітен забезпечуватиме евакуацію населення до певних місць збору.

А «червона» гілка на Лівому березі у разі надзвичайної ситуації буде зупинена, оскільки поїзди там їдуть відкритою ділянкою. У разі потреби мешканців евакуюватимуть на спеціально виділених автобусах до підземної частини метрополітену.

Ексклюзивний матеріал «Від бомбардування у Києві можна сховатися навіть у підземному переході, — Роман Ткачук про готовність столиці до авіаудару» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки столичного метрополітену в соціальних мережах

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