Як отримати сертифікат про одужання від коронавірусу дистанційно: покрокова інструкція

В «Дії» можна згенерувати не лише сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, а й отримати підтвердження про одужання від коронавірусної хвороби.

У Helsi пояснили, що це можна зробити дистанційно — не обов'язково йти до лікаря в медустанову.

Так, з медиком можна зв'язатись дистанційно, наприклад, запланувавши відеоприйом через програму, у телефонному режимі або в будь-якому зручному месенджері. Лікар внесе інформацію про хворобу та додасть до діагнозу ковід-аналізи.

«На 15-й день від моменту, коли лікар вніс у систему діагноз COVID-19, у вас сформується сертифікат про одужання в „Дії“ з QR-кодом. Сертифікат буде дійсним 105 днів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що з недавнього часу сімейний лікар може дистанційно оформити лікарняний, якщо у пацієнта є симптоми захворювання на ковід, грип або ГРВІ.

Фото Pixabay

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