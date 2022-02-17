«Готові рвати зубами»: офіцер ЗСУ відреагував на обстріл дитсадка у Станиці Луганській

Офіцер ЗСУ Юрій Кочевенко, який несе службу у зоні проведення ООС, выдреагував на артобстріл дитячого садка в Станиці Луганській. Він назвал випадок підступним і цинічним.

«Три жінки контужені, їм надали медичну допомогу. Після цього випадку наші військові готові зубами рвати цю мерзоту, яка по дітях стріляє», — цитує захисника України офіцер Анатолій Штефан.

За його словами, першими на місці події опинилися військовослужбовці Збройних сил України — бойові медики, які забезпечили евакуацію дітей і поранених працівників дитсадка.

Кочевенко констатував, що Збройні сили перебувають у максимальній бойовій готовності і готові виконати будь-які посталені державою бойові завдання.

Нагадаємо, що під час обстрілу дитячого садка у Станиці Луганській контузії зазнали троє осіб. Також було пошкоджено електромережі і половина населенного пункту, по якому було випущено 32 снаряди калібру 122 мм, залишилася без електрики.

Загалом у четвер, 17 лютого, российско-оккупаційні війська різко збільшили кількість обстрілів на Донбассі — зафіксовано 29 порушень «режиму тиші», 27 з яких — із забороненого Мінськими угодами озброєння. бойовики, зокрема, гатили з артилерії 122 та 152 мм.

Фото прес-центру Штабу ООС

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