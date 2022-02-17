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Військовий облік жінок: стало відомо, коли набуде чинності новий перелік професій

14:52 17 лютого 2022
жінка армія

Міністерство оборони, як і обіцяло, скоротило перелік жіночих спеціальностей та професій, необхідних армії. Остаточний список жінок, які мають стати на військовий облік, має затвердити Міністерство юстиції. Про це повідомив очільник Міноборони Олексій Рєзніков в інтерв'ю РБК-Україна.

«Ми разом із Генеральним штабом вирішили, що стільки професій у списку військовозобов'язаних жінок зараз не потрібно. Ми його спростили, погодили з колегами, відправили до Мін'юсту і чекаємо від них затвердження, після цього він набуде чинності», — пояснив міністр.

Рєзніков попереджає, що список жіночих професій, що передбачають постановку на військовий облік, може змінюватися. «Генеральний штаб має право залежно від загроз та викликів вносити правки», — додав голова Міноборони.

Нагадаємо, раніше міністр заявив, що штрафи за непостановку жінок на військовий облік не вводитимуться.

Фото архів ministry_of_defense_ua/Instagram

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