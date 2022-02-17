В Україні планують змінити правила карантину: що відомо

В Україні збираються встановити нові правила карантину. Це передбачено проектом закону, ухваленим у першому читанні Верховною Радою.

Передбачається, що карантинні обмеження можуть вводитись не довше, ніж на два місяці, але при необхідності особливий режим можна продовжувати. Це відрізняється від чинної зараз практики, коли карантин продовжують одразу на три місяці. Востаннє термін обмежень було продовжено до 31 березня 2022 року .

Крім того, пропонується розширити роль Ради нацбезпеки та оборони у встановленні карантину. Пропонується закріпити в законі, що якщо карантин запроваджується більш ніж у шести областях (Київ має такий самий статус, як і область), то Кабміну необхідно буде заручитися згодою РНБО.

Законопроект пропонує, що в карантинній зоні можуть запроваджуватися особливий режим роботи бізнесу, шкіл, транспорту, особливі правила в'їзду та виїзду, перетину кордону іноземцями та особами без громадянства.

Передбачається встановити, що коли закон буде прийнято, нинішні карантинні правила залишаться чинними не більше ніж на три місяці і будуть скасовані, як тільки Кабмін приведе всі свої рішення та ухвали у відповідність до закону.

Нагадаємо, раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що карантинні правила будуть змінюватися, хоча чекати на скасування масочного режиму поки що передчасно.

Фото pixabay.com

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