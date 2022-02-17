Сутички з поліцією у центрі Києва: що відомо про ситуацію на Грушевського (фото)

У центрі Києва від ранку 17 лютого проходила масштабна акція фізосіб-підприємців. ФОПи зібралися на Майдані, а потім пройшли до площі Конституції перед Верховною Радою, частково перекривши рух вулицею Грушевського.

На акцію зібралося близько тисячі підприємців

Коли учасники протестів спробували заблокувати вулицю Грушевського, виникли сутички із поліцією.

Поліція та Нацгвардія відтіснили учасників акції з проїжджої частини та розблокували вулицю Грушевського.

Організатори акції поскаржилися, що вони ще ввечері 16 лютого поліція заблокувала сценічне обладнання, щоб зірвати мітинг.

Акція ФОПів — чергова спроба добитися скасування запровадженої з 2022 року вимоги щодо обов'язкового використання касових апаратів (програмних реєстраторів) для розрахункових операцій.

Фото savefop/Facebook

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