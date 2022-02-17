Сутички з поліцією у центрі Києва: що відомо про ситуацію на Грушевського (фото)
У центрі Києва від ранку 17 лютого проходила масштабна акція фізосіб-підприємців. ФОПи зібралися на Майдані, а потім пройшли до площі Конституції перед Верховною Радою, частково перекривши рух вулицею Грушевського.
Коли учасники протестів спробували заблокувати вулицю Грушевського, виникли сутички із поліцією.
Поліція та Нацгвардія відтіснили учасників акції з проїжджої частини та розблокували вулицю Грушевського.
Організатори акції поскаржилися, що вони ще ввечері 16 лютого поліція заблокувала сценічне обладнання, щоб зірвати мітинг.
Акція ФОПів — чергова спроба добитися скасування запровадженої з 2022 року вимоги щодо обов'язкового використання касових апаратів (програмних реєстраторів) для розрахункових операцій.
Фото savefop/Facebook648
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