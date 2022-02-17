28.13 / 28.42 31.88 / 32.32
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Сутички з поліцією у центрі Києва: що відомо про ситуацію на Грушевського (фото)

12:58 17 лютого 2022
фоп акція

У центрі Києва від ранку 17 лютого проходила масштабна акція фізосіб-підприємців. ФОПи зібралися на Майдані, а потім пройшли до площі Конституції перед Верховною Радою, частково перекривши рух вулицею Грушевського.

На акцію зібралося близько тисячі підприємців

Коли учасники протестів спробували заблокувати вулицю Грушевського, виникли сутички із поліцією.

Поліція та Нацгвардія відтіснили учасників акції з проїжджої частини та розблокували вулицю Грушевського.

Організатори акції поскаржилися, що вони ще ввечері 16 лютого поліція заблокувала сценічне обладнання, щоб зірвати мітинг.

Акція ФОПів — чергова спроба добитися скасування запровадженої з 2022 року вимоги щодо обов'язкового використання касових апаратів (програмних реєстраторів) для розрахункових операцій.

Фото savefop/Facebook

648

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Хачапурі на сковорідці

«Ліниві» хачапурі на кефірі за 10 хвилин: знахідка для будь-якої господині на сніданок

запіканка

Людмила Борщ рекомендувала страву, якою можна порадувати сім'ю на сніданок, обід чи вечерю без зайвих проблем

Рецепт салату

Просто і божественно смачно: рецепт салату, який на столі розмітають найпершим

Дим над посольством РФ у Києві

З будівлі посольства Росії у Києві йде дим: що відомо (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.