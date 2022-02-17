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Україна

Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом про відкрите небо

12:35 17 лютого 2022
Літаки

Верховна Рада України затвердила в цілому законопроект про ратифікацію угоди з Євросоюзом про спільний авіаційний простір, що була підписана восени минулого року.

Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук, назвавши угоду «авіаційним безвізом» для українських та європейських авіаперевізників. За його словами, наша країна отримує такі самі можливості, правила та стандарти в галузі авіаперевезень, як і держави-члени ЄС.

«У рамках Спільного авіаційного простору (САП) зменшиться адміністративне навантаження на українські авіакомпанії. Про польоти в ЄС, маршрути, частоту рейсів та слоти українські авіакомпанії домовлятимуться за тією ж процедурою, як це робить будь-який перевізник з Євросоюзу, звичайні громадяни України отримають більше можливостей та напрямків для подорожей та знижені ціни на квитки», — додав Тарас Мельничук.

Нагадаємо, що 17 лютого парламент також підтримав відставку голови Фонду державного майна Дмитра Сенніченка. Перше голосування не відбулося через проблеми із системою «Рада», а наразі відставку керівника ФДМ підтримали 318 народних депутатів.

Фото Pixabay

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