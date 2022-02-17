Україна на три дні від’єднається від енергосистем Росії та Білорусі: що відомо про знакову подію

Найближчим часом Україна збирається на три дні від'єднатися від енергосистем Росії та Білорусі. Таке знакове рішення стане тестом на енергетичну незалежність. Про це заявила перший віце-прем'єр — міністр економіки України Юлія Свириденко в ефірі ICTV.

«15 блоків атомних електростанцій працюють та забезпечують енергетичну стійкість держави. Запаси вугілля на складах та портах перевищили мільйон тонн… У нас 10,7 млрд кубометрів газу в газосховищах. Тепер на нас чекає знакова подія. Україна проведе тест на свою енергетичну незалежність. Ми на три дні від'єднаємось від енергосистем Росії та Білорусі. Доведемо собі та Європі, що ми здатні самостійно забезпечувати енергонезалежність», — наголосила Свириденко.

Нагадаємо, Міненерго ще в минулому році просило НКРЕ заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Міністр енергетики України Герман Галущенко припускав, що відрізатися від енергомереж РФ та Білорусі Україна зможе у 2023 році.

Фото pixabay.com

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