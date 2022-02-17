Кікабідзе, Катамадзе та інші відомі грузинські діячі підтримали Україну (зворушливе відео)

У Грузії відомі діячі культури, політики, спорту записали зворушливе відео зі словами підтримки України. Виступаючи на тлі прапора України та українською мовою, представники Грузії висловили впевненість, що українцям вдасться згуртуватися та вистояти перед загрозою чергової путінської агресії.

На підтримку України виступили актор та співак Вахтанг Кікабідзе, джазова співачка Ніно Катамадзе, режисер Кеті Мачаваріані, четвертий президент Грузії Георгій Маргвелашвілі та багато інших.

«Ми у Грузії знаємо, що ваш успіх — це наш успіх, ваша перемога — наша перемога, ваша свобода — наша свобода. Ми разом проходимо цей складний шлях до свободи», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, один із авторів Мюнхенського доповіді з безпеки, німецький дипломат Вольфганг Ішингер розповів, що думає з приводу вступу до НАТО України та Грузії та російської реакції на такі рішення.

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