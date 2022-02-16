Європарламент схвалив виділення Україні 1,2 млрд євро допомоги

Європарламент проголосував за те, щоб надати Україні фінансову допомогу у розмірі 1,2 мільярда євро. Ініціатива підтримати фінансову стабільність в Україні належала Єврокомісії.

За надання допомоги Україні проголосували 598 євродепутатів (55 були проти, 41 — утримався). Перший транш може бути виділено вже на початку березня.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уточнила, що Україна вкрай потребує фінансування, враховуючи нову воєнну загрозу, а тому перша «швидка виплата» може становити 600 млн євро.

У ході дебатів у Європарламенті наголошувалося, що Україна зараз зіткнулася із загрозою нової російської військової агресії. Європейські представники погодилися, що войовнича політика Росії щодо нарощування військової могутності біля українського кордону загрожує не лише стабільності та цілісності України, але також миру і безпеці в Європі.

Нагадаємо, раніше Франція оголосила, що виділяє 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Йдеться про постачання 130 локомотивів на 900 млн євро та 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки на 300 млн євро. У свою чергу, Німеччина готова надати Україні 150 млн євро та нові кредити.

Фото pixabay.com

33

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter