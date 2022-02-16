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Україна

Українська розвідка не підтверджує відведення російських військ від кордону

20:38 16 лютого 2022
армія російська

Незважаючи на заяви Росії про відведення своїх військових, українська розвідка не підтверджує, що російська армія відходить від українського кордону. Про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр оборони Олексій Рєзніков.

В останньому звіті української розвідки чисельність російських військових поблизу українського кордону оцінюється в 140 тисяч осіб. У тому числі в Білорусі перебувають 9 тис. російських військовослужбовців. За офіційною версією, вони прибули на військові навчання, які продовжаться до 20 лютого.

Рєзніков заявив, що в Україні чекають від Росії відведення військ, військової техніки та озброєння, а також виведення сил, дислокованих у Білорусі. Тільки після цього в Україні готові повірити, що Росія налаштована на деескалацію напруги.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки що не бачить жодного відведення російських військ.

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