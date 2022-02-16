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Україна

Росія — загроза: Зеленський затвердив стратегію держбезпеки України

17:44 16 лютого 2022
зеленський

Президент Володимир Зеленський затвердив стратегію забезпечення державної безпеки України. У документі закріплено, що загрозами держбезпеці є дії Російської Федерації.

Росії та її політиці автори стратегії відвели окремий розділ. «Російська Федерація для реалізації своїх стратегічних цілей в Україні, у тому числі компрометації її державності, продовжує гібридну війну, системно застосовує політичні, економічні, інформаційно-психологічні та інші засоби, кібератаки», — йдеться в документі.

Окремою загрозою названо «окупаційну адміністрацію Російської Федерації» та «підконтрольні РФ самопроголошені органи, що узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України». Також згадується у документі про «інформаційну експансію» Росії в Криму та ОРДЛО.

Протистояти загрозам автори стратегії пропонують шляхом ухвалення законів, покращенням механізмів боротьби з тероризмом. Також планується приділити увагу кібербезпеці, захисту об'єктів критичної інфраструктури. У роботі планується враховувати досвід держав — членів ЄС та НАТО.

Стратегія, затверджена президентським указом, це лише перший крок. У шестимісячний термін Кабмін має затвердити конкретний план заходів із зазначенням завдань, виконавців та індикаторів виконання цілей.

Нагадаємо, що раніше Зеленський затвердив стратегію інформаційної безпеки України для протидії РФ.

Фото president.gov.ua

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