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Кримський «суд» засудив журналіста Владислава Єсипенка до 6 років колонії та штрафу

15:26 16 лютого 2022
єсипенко

В окупованому Криму оголосили вирок українському журналісту Владиславу Єсипенку. Фрілансера Радіо Свобода було заарештовано після акції з покладанням квітів до пам'ятника Шевченку в Сімферополі 10 березня 2021 року та звинувачено у незаконному зберіганні та перевезенні вибухового пристрою. Як повідомляє Крим Реалії, 16 лютого Єсипенка засудили до шести років колонії загального режиму та штрафу в 110 тис. рублів.

Журналіста було затримано, коли він повертався після шевченківської акції із Сімферополя до Алушти. Російські спецслужби заявили, що нібито впіймали «українського шпигуна». Єсипенкові вдалося повідомити на волю, що зізнання проти себе він підписав після катувань і погроз фізичною розправою. За словами Єсипенка, ключовий «доказ» у справі — гранату — у його машину підклали співробітники російської ФСБ.

«Суд» над Єсипенком розпочався в липні 2021 року. Звинувачення у «шпигунстві» та «роботі на українську розвідку» було вилучено з тексту звинувачення. В остаточному варіанті прокурорського висновку Єсипенкові інкримінували незаконне виготовлення гранати та її перевезення в автомобілі.

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