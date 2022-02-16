«Поки що не бачимо жодного відведення»: Зеленський прокоментував ситуацію з військами РФ на кордонах

Президент України Володимир Зеленський вперше відреагував на повідомлення з Росії щодо відведення деяких підрозділів від кордону.

В інтерв'ю ВВС, яке він дав на військовому полігоні на заході України, Зеленський зокрема сказав: «Ми реагуємо на ту реальність, яка у нас є, і поки що не бачимо жодного відведення».

За його словами, «усі нормальні люди очікують на деескалацію». «Щодо загрози, я багато разів казав, що ми спокійно ставимося до будь-яких загроз, бо пам'ятаємо, що все це почалося не вчора. Це відбувається вже багато років», — додав Зеленський.

Інформацію з Росії він назвав «поки що просто заявами», підкресливши, що коли війська відведуть, «це побачать усі», а не лише військові чи розвідка.

Нагадаємо, що подібну заяву раніше озвучили і у МЗС України — керівник зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба згадав про правило: не «чуємо, тоді повіримо», а «побачимо і тоді повіримо».

А начальник Генерального штабу — головнокомандувач Збройних Сил України (у 2014−2019 роках) генерал Віктор Муженко зазначив, що про деескалацію можна буде говорити тоді, коли Росія почне відведення від кордону частин Східного та Центрального округів. А частини Західного та Південного округів, які почали відводити, перебувають не так далеко від кордону з Україною.

Тим часом волонтери спільноти Inform Napalm, які моніторять ситуацію, виявили в Росії новий військовий табір — він знаходиться на околиці села Весела Лопань Білгородської області, за 15 км від прикордонного переходу «Гоптівка».

Фото Офісу президента України

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